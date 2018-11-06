Сельхозярмарки продолжат работать и в ноябре

Мозыряне, которые еще не запаслись овощами на зиму, имеют возможность сделать это на сельхозярмарках. Где они будут проводиться в ноябре? Об этом в нашей следующей информации.

Морковь, свёкла, яблоки, томаты, лук, чеснок и, конечно же, любимый корнеплод белорусов, неофициальный бренд целого народа – картофель. Сезон сельскохозяйственных ярмарок продолжается и в ноябре. В эти выходные, то есть 10 и 11 числа, запастись на зиму овощами и фруктами местного и не только производства можно на рынке «Славянский» по бульвару Малинина. 17 ноября продавцы сельхозпродукции соберутся на площади Ленина. В последние осенние выходные, в субботу, 24 ноября ярмарка пройдет возле рынка «Привоз» по бульвару Дружбы, а 25-го, в воскресенье центром продажи сельхозпродукции вновь станет рынок «Славянский».