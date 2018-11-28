Сегодня у православных верующих начинается последний в этом году пост – Рождественский

Рождественский пост был установлен еще во времена раннего христианства специально для того, чтобы ко дню Рождества православные христиане очистили себя покаянием, молитвой и воздержанием. Длится он ровно 40 дней. Однако по своей сути Рождественский пост менее строгий, чем Великий. Помимо традиционно запрещенных в постные дни к употреблению мяса, сливочного масла, молока, яиц и сыра, в понедельник, среду и пятницу до 6 января не рекомендовано есть рыбу, пить вино и использовать в пище елей – растительное масло. В эти дни православная церковь призывает верующих к более строгому соблюдению поста. В субботние, воскресные дни, а также в дни особых праздников можно есть рыбу. А вот со 2 по 6 января, в последние дни перед Рождеством, пост должен быть особо строгим. Сложность поста для светских верующих – это то, что в его разгар празднуется календарный Новый год. Церковь напоминает, что есть много возможностей веселиться, не нарушая при этом правила. А сам пост заключается не столько в пищевых ограничениях, сколько в том, чтобы очистить свою душу, покаяться, помолиться и прийти в храм.