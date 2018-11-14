Ректором Мозырского педагогического университета назначен Валерий Навныко

Валентин Валетов сегодня официально передает бразды правления ВУЗом своему молодому преемнику. Нового ректора о представят коллективу через несколько минут. А пока Валентин Васильевич проводит небольшую экскурсию по университетскому музею для заместителя председателя райисполкома Феликса Галюка и параллельно обсуждает перспективные планы ВУЗа. Нужно обустроить общежитие, кое-где сделать ремонт. Смена должности и кабинета для него не повод перестать болеть за ВУЗ. 21 год своей жизни он отдал Мозырскомупедагогическому. На должности ректора он сменил Владимира Дударенко. Уже в аудитории своего бывшего руководителя встречают аплодисментами. Главная новость прозвучала из уст первого заместителя Министра образования Республики Беларусь Ирины Старовойтовой. Устная благодарность всему преподавательскому составу, письменная – в виде грамоты Валентину Валетову. По словам Ирины Старовойтовой Мозырский педагогический – заведение, которое не останавливается в своем развитии ни на минуту.

Валентина Валетова назвали движущей силой всего ВУЗа. Почетные грамоты райисполкома и управления образования вручили под громкие аплодисменты.

За годы работы в должности ректора приведены в соответствующий вид здания, кабинеты и аудитории, открыт ряд новых специальностей, магистратура и факультет повышения квалификации и переподготовки кадров. Но самый значительный шаг — это преобразование ВУЗа из института в университет.

Новый ректор, Валерий Навныко, руководитель, которого вырастили в ВУЗе. Валерий Николаевич выпускник факультета «Технологии» Мозырского педагогического. С отличием окончил ВУЗ в 2003 году. Свою трудовую деятельность начинал в должности младшего научного сотрудника в Бретском филиале «Института радиологии». Сразу поступил в аспирантуру Мозырского университета. Успешно защитил кандидатскую диссертацию. Затем начал работать в университете в должности ассистента кафедры теоретической физики. В 2007 году работал старшим преподавателем, а с 2008 года доцентом кафедры теоретической физики. В 2009 возглавил научно-исследовательский сектор. С 10 по 15 год работал деканом факультета технологии, а затем еще год в должности декана технолого-биологического факультета. В 2016 был назначен проректором по научной работе. Параллельно отучился в Академии управления при Президенте РБ. В планах – продолжать традиции ВУЗа и работать над его развитием.

Валерий Навныко официально приступил к работе в должности ректора. Валентин Валетов остается работать в ВУЗе в качестве профессора кафедры Технолого-биологического факультета.

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин, ТКМ