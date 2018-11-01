Работу с проблемными семьями обсудили на выездном заседании районного координационного совета по реализации требований Декрета № 18.

Основа любого общества – это семья. В банальном, казалось бы, утверждении заложен сакраментальный смысл. Ведь в этих ячейках воспитывается будущее. Сколько бы ни старались педагоги, медики и другие субъекты профилактики, именно семья имеет наибольшее влияние на личность ребенка. А перед надзорными органами стоит непростая и весьма ответственная миссия: выявить проблемные семьи и сделать все возможное, чтобы исправить обстановку.

Декрет № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» в Беларуси реализуется более 10 лет. Это масштабная и комплексная программа, которая включает в себя много составляющих. Изъятие ребенка из родной семьи, которая признана как находящаяся в социально опасном положении, – самая крайняя мера. Детей должны воспитывать биологические родители –это приоритетное направление в работе госорганов.

Скандалы, асоциальный образ жизни взрослых, дети, по которым видно, что они нуждаются в защите. Информация о проблемных семьях поступает и в милицию, и в отдел образования. По каждому тревожному звонку было проведено настоящее социальное расследование. Некоторые семьи были поставлены на учет, но в большинстве случаев родители получили предупреждение.