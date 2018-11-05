Работали по всей области. На Гомельщине задержана группа наркокурьеров

Оперативники наркоконтроля провели масштабную операцию по перекрытию каналов продажи наркотических средств через интернет-магазин. В крупных районных центрах области изъяты закладки, общее количество которых более 330 штук.

330 закладок по всей области и до 20 лет лишения свободы. Таков итоги криминальной истории, главными героями которой стали три уроженца Мозырского района. Подзаработать они решили на должностях так называемых «минеров» в интернет-магазине. Парни арендовали квартиру и гараж в черте города, где фасовали марихуану, гашиш, амфетамин и даже «дизайнерский» наркотик мефедрон.Во время крупной совместной операции бойцов наркоконтроля области в таких лесных ямах нашли, в общей сложности, 330 пакетиков с дозами наркотиков. Из них – 45 на Жлобинщине. Оперативники наркоконтроля Светлогорского РОВД отыскали еще 108 штук. Но наибольшее количество обнаружено в Мозыре.В милиции рассказали, молодые дилеры нигде не учились, не было у них и легальной работы. Зато было стремление красиво жить, ездить на дорогих машинах и регулярно на широкую ногу отдыхать в увеселительных заведениях. Все три фигуранта проходят по четвертой части статьи 328 «Незаконный оборот наркотиков». Максимальное наказание – 20 лет лишения свободы. Чтобы осознать ошибки молодости, этого срока должно хватить.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ