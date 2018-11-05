Оперативники наркоконтроля провели масштабную операцию по перекрытию каналов продажи наркотических средств через интернет-магазин. В крупных районных центрах области изъяты закладки, общее количество которых более 330 штук.
330 закладок по всей области и до 20 лет лишения свободы. Таков итоги криминальной истории, главными героями которой стали три уроженца Мозырского района. Подзаработать они решили на должностях так называемых «минеров» в интернет-магазине. Парни арендовали квартиру и гараж в черте города, где фасовали марихуану, гашиш, амфетамин и даже «дизайнерский» наркотик мефедрон.Во время крупной совместной операции бойцов наркоконтроля области в таких лесных ямах нашли, в общей сложности, 330 пакетиков с дозами наркотиков. Из них – 45 на Жлобинщине. Оперативники наркоконтроля Светлогорского РОВД отыскали еще 108 штук. Но наибольшее количество обнаружено в Мозыре.В милиции рассказали, молодые дилеры нигде не учились, не было у них и легальной работы. Зато было стремление красиво жить, ездить на дорогих машинах и регулярно на широкую ногу отдыхать в увеселительных заведениях. Все три фигуранта проходят по четвертой части статьи 328 «Незаконный оборот наркотиков». Максимальное наказание – 20 лет лишения свободы. Чтобы осознать ошибки молодости, этого срока должно хватить.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ
Работали по всей области. На Гомельщине задержана группа наркокурьеров
Оперативники наркоконтроля провели масштабную операцию по перекрытию каналов продажи наркотических средств через интернет-магазин. В крупных районных центрах области изъяты закладки, общее количество которых более 330 штук.
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