Прилежно учиться, быть примером во всем… В ДК МНПЗ прошла церемония посвящения учащихся СШ №15 в кадеты, спасатели-пожарные и защитники правопорядка в кадеты

Зал Дворца культуры Мозырского нефтеперерабатывающего заполнили педагоги и учащиеся 15 школы, родители и многочисленные гости. Здесь уже в десятый раз прошла церемония посвящения в кадеты, спасатели-пожарные и защитники правопорядка. Профориентационные классы же, как таковые, появились еще раньше. Первый класс МЧС открыли еще в 2001, юридический – в 2007. В этот раз на сцене больше сотни учащихся в форме, 87 из них – кадеты.

Среди гостей – представители всех силовых структур, военные, депутаты районного Совета депутатов, представители отдела образования, духовенство. Кульминацией торжественной церемонии стало произнесение клятвы.

За годы в СШ № 15 школе уже сложились традиции, четко выстроена система подготовки, есть и результат. Родители в свою очередь возлагают надежды на то, что профильные классы станут для детей хорошим стартом в будущее.Лучшим учащимся и педагогам вручили грамоты за работу по гражданско-патриотическому воспитанию. Патриотическое настроение поддержали и творческие номера, подготовленные специально к этому событию.