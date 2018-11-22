Прием мозырян по личным вопросам провел Максим Рыженков

На прием по личным вопросам к первому заместителю Главы Администрации Президента Республики Беларусь Максиму Рыженкову записалось 19 мозырян. Большинство из них уже прошли множество инстанций разного уровня.

К первому заместителю Главы администрации Президента обращались как по вопросам личного характера, так и с проблемами целых трудовых коллективов. Прием по личным вопросам продлился много часов. За каждым вопросом – судьба конкретного человека, его ожидания и доверие к власти. Каждый из тех, кто пришел на встречу с Максимом Рыженковым верят, что на этом их хождения по инстанциям закончатся.

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин, ТКМ