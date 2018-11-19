Поздравления с профессиональным праздником принимали в субботу и труженики села Калинковичского района

В Калинковичскомцентре досуга в минувшую субботу собрались сразу сотни победителей – нарядные мужчины и женщины с яркими заслуженными лентами. Сменив привычные рабочие комбинезоны на строгие пиджаки и платья, лучшие труженики села позировали перед фотографами и охотно раздавали интервью журналистам.

Перед стартом торжественной части гостей пригласили на дегустацию готовой продукции от местных производителей. На пробу предлагали хлеб и кондитерские изделия, мясо и сыры. В общем, все то, для чего старательно выращивали зерно, увеличивали привесы и надои. Под урожай 2018 года в Калинковичском районе было засеяно 27 тысяч гектаров площадей. Валовый сбор зерна и зернобобовых с учетом кукурузы составил 37 тысяч тонн. Свои коррективы, признаются аграрии, внесла капризная погода. Но госзаказ удалось выполнить.

Один за другим на сцену поднимались водители, комбайнеры, агрономы, операторы машинного доения, руководители сельскохозяйственных предприятий, работники комбинатов и заводов. Сотни тружеников, которые посвятили себя работе на земле и обеспечивают продовольственную безопасность региона и всей страны. В этот день для них – гром аплодисментов, заслуженные грамоты и благодарности, денежные премии, цветы и подарки. И, конечно, душевный концерт от лучших творческих коллективов Калинковичей.