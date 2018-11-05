Мозырщина вместе со всей республикой готовится к важному государственному событию – переписи населения, которая запланирована на октябрь 2019 года. Подготовка к масштабному мероприятию уже началась. Специальные уполномоченные лица, регистраторы, с 6 по 30 ноября будут переписывать дома, здания, помещения и сооружения, в которых могут проживать люди.

Перепись населения Беларуси пройдет в октябре следующего года. Подготовка к масштабному государственному мероприятию уже началась. Прежде чем переписать людей, для начала нужно переписать дома, здания и сооружения, в которых они живут или могут проживать. Важным делом займутся специально уполномоченные должностные лица – регистраторы. Их отличительные признаки – специальный бейдж, сумка, на которой также присутствует соответствующая символика и планшет, в который загружены карты населенных пунктов. Временные рамки их работы с 6 по 30 ноября только в будние дни с 9 до 18 часов. Регистраторы проверят наличие домов на местности, уточнят количество квартир в многоэтажках. Эти мероприятия проводятся с целью получения актуальной информации для последующей работы переписного персонала в 2019.