Отправка молодого пополнения в армию

19-летний Павел Мартинович, несмотря на юный возраст, уверенно планирует собственное будущее. Выпускник Мозырского политехнического колледжа воспользовался хорошей возможностью получить водительское удостоверение за счет средств Министерства обороны. И теперь, в прямом и в переносном смыслах, зарулил в армию.

Отучиться на права в автошколе ДОСААФ военкомат будущим новобранцам предлагает дважды в год. Получить можно и другие специальности, которые потом пригодятся в армейской службе – от повара до бульдозериста.

Всего в рамках осеннего призыва-2018 воинские части Беларуси пополнят почти 300 новобранцев региона. Это примерно наполовину больше, чем весной. И только шесть из них будут служить в резерве.

От двери военкомата до двери автобуса будущие солдаты шли пока нечетким шагом под бодрые звуки «Марша Славянки». Но уже в декабре любящие родственники и друзья увидят их бравую выправку на настоящем воинском плацу, во время присяги.