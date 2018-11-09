Осторожно, туман! На территории Гомельской области действует специальный план

Осторожно, туман! На дорогах видимость может составлять до 25-30 метров. По сведениям гидрометеоцентра, возможно ухудшение погодных условий и на ближайшее время. В связи с этим на территории Гомельской области введен специальный план.Госавтоинспекторы призывают водителей к осторожности. В условиях пониженной видимости необходимо использовать ближний свет фар или противотуманные фары, выбирать небольшую скорость движения, воздержаться от лишних перестроений, обгонов, опережений, рискованных маневров и в целом, по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния. Особо внимательными в условиях ограниченной видимости должны быть пешеходы, а также велосипедисты и возчики гужевого транспорта, важно не забывать использовать фликеры и жилеты со световозвращающими вставками.