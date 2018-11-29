Осторожно, тонкий лед! Спасатели ОСВОД призывают рыбаков к благоразумию

Погода в нынешнем году не устает преподносить сюрпризы. Первые морозы грянули на месяц раньше обычного. Озера и затоны на Мозырщине уже покрылись льдом, и к лункам потянулись настоящие экстремалы– любители зимней ловли. Спасатели предупреждают: именно эта категория населения подвергает себя наибольшей опасности.За последние дни ноября в Беларуси уже зарегистрировано три трагических случая с участием рыбаков.

Особое внимание следует уделить и детям. Любопытство, свойственное возрасту, а также желание скорее покататься на коньках и опробовать первый лед на прочность, могут привести к печальным последствиям.