С Новым Годом!
Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

«
 
Рубрика: Новости

Одно из самых ярких событий в университетской жизни – «Студент года-2018»

6 ноября 2018, 19:53

Финал вузовского этапа проекта «Студент года-2018» больше напоминал конкурс красоты и грации. Все пять участниц – девушки. Отличницы учебы, активные участницы общественной жизни. Несмотря на все сложности студенческой жизни, они упорно идут к своей главной цели – получить достойное высшее образование и состояться в профессии.Будущие преподаватели физкультуры, математики, иностранных языков, химии и биологии пытались доказать жюри, что именно они максимально соответствуют образу современного студента.Свои таланты подрастающая педагогическая элита региона представила в нескольких конкурсах, тщательно продуманных организаторами.Уверенную победу в вузовском этапе конкурса «Студент года-2018» одержала студентка физико-инженерного факультета Анна Полын. Она представит Мозырщину во время областного финала.
Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Олег Фицнер, Вячеслав Приписнов. ТКМ

Комментарии (RSS)

Отправить ответ

  Подписаться  
Уведомить о
«