Одно из самых ярких событий в университетской жизни – «Студент года-2018»

Финал вузовского этапа проекта «Студент года-2018» больше напоминал конкурс красоты и грации. Все пять участниц – девушки. Отличницы учебы, активные участницы общественной жизни. Несмотря на все сложности студенческой жизни, они упорно идут к своей главной цели – получить достойное высшее образование и состояться в профессии.Будущие преподаватели физкультуры, математики, иностранных языков, химии и биологии пытались доказать жюри, что именно они максимально соответствуют образу современного студента.Свои таланты подрастающая педагогическая элита региона представила в нескольких конкурсах, тщательно продуманных организаторами.Уверенную победу в вузовском этапе конкурса «Студент года-2018» одержала студентка физико-инженерного факультета Анна Полын. Она представит Мозырщину во время областного финала.

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Олег Фицнер, Вячеслав Приписнов. ТКМ