Областной семинар по животноводству и развитию агропромышленного комплекса

Как сработала отрасль животноводства и каких финансово-экономических результатов удалось достичь в агропромышленном комплексе? На базе Мозырского района состоялся областной семинар-совещание с участием руководства облисполкома, председателей райисполкомов, начальников управлений сельского хозяйства и продовольствия, управлений по животноводству, ветврачей и зоотехников районов.

О том, где можно и нужно сосредоточить усилия рассмотрели на практике. В качестве примеров выступили самые передовые хозяйства Мозырщины. Первая в череде посещений Мозырская сортоиспытательная станция. Около 2 тыс. сельхозугодий, более 1,5 тыс. голов крупного рогатого скота, коллектив из 80 человек. Участников семинара заинтересовал опыт местных зоотехников по выращиванию телят. В так называемомзоосадике несколько сотен подросших буренок. У самых маленьких – собственные боксы. Чтобы из таких малышей выросли полноценные молочные коровы, нужен уход и забота, что называется, с пеленок. Рабочий день зоотехника начинается в половине пятого утра. Посменно на ферме практически круглосуточно находится один или несколько специалистов. Выполнение ветеринарных мероприятий, организация содержания и кормления телят позволяют минимизировать потери и по итогу получать здоровых коров и высокие надои.

«Слободское имени Ленина» – предприятие с хорошей динамикой развития. Здоровое поголовье, хорошие результаты по производству молока. Здесь участникам семинара подробно рассказали о технологических схемах кормления, доения и гигиены, вакцинации и лечении скота.

Представительная делегация побывала также на одном из комплексов «Зари», посетила строительные объекты животноводства.

По итогам семинара состоялось пленарное заседание, где участники обсудили увиденное и подвели итоги.Животноводству области необходимо развиваться. Ставка на передовой опыт и четкое соблюдение технологий.