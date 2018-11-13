О повышении двигательной активности людей с инвалидностью, инваспорте и поддержке здорового образа жизни говорили в Калинковичах

На базе Калинковичскогорайонного территориального центра социального обслуживания населения состоялась рабочая встреча с участием заинтересованных специалистов – представителей администрации, медиков, соцработников и инвалидов-колясочников.

Над инициативой под названием «От здоровья каждого – к здоровому обществу» в Гомельской области активно работает объединение инвалидов-спинальников. В ее рамках запланировано 11 рабочих встреч в разных районах. Инвалидное кресло не должно становиться синонимом к словосочетанию «замкнутый образ жизни». На Мозырщине, к примеру, уже много лет собираются участники спартакиады инвалидов-колясочников. Каждый участник этого форума помогает в решении главной задачи подобных мероприятий – популяризации и привлечении к занятиям физкультурой и спортом. И личным примером эти спортсмены доказывают: из замкнутого пространства под названием «ограниченные возможности» выбираться не только «можно», но и «нужно»!

Продолжить развивать спортивные и туристические традиции участники рабочей встречи пообещали и в будущем. Также по результатам мероприятия выработана договоренность взаимодействий между всеми заинтересованными лицами, намечены перспективные планы.