Новый класс по электробезопасности

Рассказать об угрозах и сберечь жизнь. В средней школе №10 открыли класс по электробезопасности. Пока, он единственный в городе. Планируется, что работу по профилактике здесь будут проводить и с учениками других школ.

Инициаторами выступили энергетики, идею поддержали в отделе образования и Мозырском райисполкоме.Специальный класс – это концентрация всех сводов и правил связанных с электробезопасностью. Здесь говорят даже стены. Десятки плакатов, стенды и мультимедийные материалы. Все разработано самими сотрудниками Энергонадзора. Основная цель работы класса – профилактическая и направлена на предупреждение травматизма детей и подростков по причине поражения электрическим током.