С Новым Годом!
Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

«
»
 
Рубрика: Новости

Новый класс по электробезопасности

29 ноября 2018, 20:38

Рассказать об угрозах и сберечь жизнь. В средней школе №10 открыли класс по электробезопасности. Пока, он единственный в городе. Планируется, что работу по профилактике здесь будут проводить и с учениками других школ.
Инициаторами выступили энергетики, идею поддержали в отделе образования и Мозырском райисполкоме.Специальный класс – это концентрация всех сводов и правил связанных с электробезопасностью. Здесь говорят даже стены. Десятки плакатов, стенды и мультимедийные материалы. Все разработано самими сотрудниками Энергонадзора. Основная цель работы класса – профилактическая и направлена на предупреждение травматизма детей и подростков по причине поражения электрическим током.

Комментарии (RSS)

Отправить ответ

  Подписаться  
Уведомить о
«
»