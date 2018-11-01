Нет – наркотикам

Одним из вопросов, который был рассмотрен на последнем заседании районной администрации, стал «Об эффективности принимаемых мер, направленный на противодействие незаконному обороту наркотиков».

В рейтинге наиболее популярных на территории Мозырского района наркотиков лидируют: растительные – марихуана и гашиш, и синтетические – амфетамин и прочие психостимуляторы. Что касается поклонников опиатов, то в связи с тем, что в 2017 были ликвидированы несколько притонов и задержаны распространители, которые на данный момент уже отбывают наказание, в этом году задержаний, связанных с незаконным оборотом семян мака, на территории района, не зафиксировано. Всего за 9 месяцев выявлено 52 преступления, связанных с хранением, распространением и даже перемещением через таможенную границу наркотических средств. В рамках специальной программы «Мак» сотрудники милиции провели 48 рейдов. В итоге было выявлено и уничтожено 55 незаконных посевов наркосодержащих растений. Борьбе с наркоманией уделяется большое внимание, в первую очередь акцент на профилактику. Встречи на предприятиях, выступления и лекции, в ВУЗах и ССУЗах, школах и других учреждениях. На улицах города размещены агитационные баннеры «За жизнь в трезвости» и даже рейсовый автобус обклеен тематическими лозунгами. Упор в антинаркотической кампании на молодежь. Специалисты психоневрологического диспенсера разработали специальные памятки, которые передали в отдел образования, на предприятия в организации. В брошюрах и листовках перечислен определенный перечень симптомов, которые могут свидетельствовать о зависимости.

Чем чревата зависимость, какие сроки полагаются за распространение наркотиков? Подробный рассказ о последствиях наркомании и уголовной ответственности и есть профилактика. Решить проблему можно только комплексным путем, задействовав все ресурсы и рычаги.