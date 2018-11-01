Национальный статистический комитет поздравил всех белорусов с Днем автомобилиста и дорожника интересными данными

Согласно данным Белстата, количество зарегистрированных в Беларуси легковушек приближается к 3 миллионам. Что касается обеспеченности населения легковыми автомобилями, то в лидерах Гродненская область, Гомельская же имеет самый низкий показатель в республике: 271 авто на 1000 человек. Белстат также составил рейтинг наиболее любимых белорусами автомарок. Бесспорный победитель – Фольксваген (на 1 января 2018 зарегистрировано более 405 тыс. народных немецких автомобилей), с большим отрывом за ним идут Опель, Ауди, Форд, Рено. На 12 месте – Джили. Машину китайского автопрома выбрали чуть более 2 600 белорусов.