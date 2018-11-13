На прошлой неделе в результате поджогов горел сарай и грузовой автомобиль

Ночью 8 ноября в дежурную службу МЧС поступило сообщение о возгорании на одном из подворий улицы Зенитчиков города Мозыря.Когда на место вызова прибыли первые подразделения спасателей, из-подкровли дощатого сарая вырывались языки пламени, хозяева в домовладении отсутствовали. Пожар был ликвидирован. 11 ноября в деревне Гурины полыхал грузовой автомобиль ГАЗ- 52, припаркованный на территории частного подворья. Сообщение о происшествии поступило в центр оперативного управления МЧС поздним вечером. К моменту прибытия спасателей, машину уже потушили местные жители. Одна из доминирующих версий

возникновения обоих пожаров – это поджог.