Мозырянин дважды за двое суток потерялся в лесу. История со счастливым концом

В конце октября 50-летний мозырянин приехал погостить у родственников в деревне Новое Полесье Лельчицкого района. Мужчина решил провести время с пользой и отправился в лес собирать клюкву, а вечером не вернулся домой. При этом связаться с мозырянином было невозможно, потому что он не взял с собой мобильный телефон. Обеспокоенные родственники обратились в милицию. Начались поиски, однако на следующий день он вернулся сам. Рассказал, что заблудился, ночевал под деревьями, питался подножным кормом. Блуждал все это время по лесному массиву, случайно нашел знакомые места и смог вернуться в деревню. Помощь медиков не потребовалась. При этом накануне пропажи мужчина так же ходил в лес за ягодами, заблудился, но смог выйти в деревню тем же вечером. Поэтому родственники упорно отговаривали его от очередного похода. Ежегодно с наступлением сезона сбора ягод и грибов милиция фиксирует случаи безвестного исчезновения грибников и ягодников. Правоохранители призывают любителей тихой охоты соблюдать элементарные правила безопасного поведения в лесу.