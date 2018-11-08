Мозыряне отметили 101-ю годовщину Великой Октябрьской революции

101-ю годовщину Великой Октябрьской революции в Мозыре отметили большим праздничным собранием. В Городской Дворец культуры пригласили коммунистов и комсомольцев советских лет, представителей крупнейших заводов, строительных и торговых предприятий, здравоохранения и образования.

Седьмое ноября для кого-то – дополнительный выходной день. Но в этом зале собрались люди, бережно сохраняющие традиции прошлого и помнящие о массовых красочных демонстрациях в честь Дня рождения революции.

Заслуженные награды в канун 7-го ноября получили мозыряне, которые внесли и вносят значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи. Цветы к памятнику вождя мирового пролетариата возложили представители общественных организаций и силовых структур. Мероприятие продолжилось праздничным концертом.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ