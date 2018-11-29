Мозырский РОВД разыскивает мужчину, который присвоил забытый мобильный телефон

Днем 21 ноября у билетных касс Мозырского автовокзала одна из посетительниц забыла мобильный телефон. Долго в одиночестве аппарат связи не лежал: его забрал неизвестный мужчина. Личность этого человека сейчас устанавливает милиция. Если вам он знаком, просьба позвонить в дежурную часть Мозырского РОВД по телефону 32-12-49 или по номеру 8-029-532-00-30. Анонимность гарантируется.