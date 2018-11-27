Мозырский район – абсолютный победитель Дожинок-2018, которые прошли в Брагине

Масштабный праздник тружеников села в Брагине собрал тех, кто старательно трудился весь сельскохозяйственный год. Абсолютным лидером по количеству побед на Дожинках-2018 стал Мозырский район. Председатель райисполкома Елена Павлечко на сцену поднималась не один раз. Главе района вручена Почетная грамота Национального собрания Республики Беларусь за большой вклад в реализацию социальной и экономической политики. Первое место наши аграрии заняли по заготовке кормов. Награды получали также за достижение наивысших показателей по воспроизводству стада и в производстве животноводческой продукции. Флагман отрасли – совхоз-комбинат «Заря», — признан победителем областных соревнований по производству зерна.