Мозырский предприниматель несколько лет побеждал в тендерах, которые проводил отдел образования, незаконно…

Мозырский предприниматель, владелец фирмы по продаже стройматериалов, на протяжении нескольких лет выигрывал тендеры, которые проводил отдел образования. И дело не в феноменальном везении, а в оптимальном сочетании цена-качество, которого ему удалось достичь весьма оригинальным, но незаконным способом. Благодаря сфабрикованным документам, он участвовал в тендере от лица сразу трех фирм, одна из которых – его собственная, две другие – реально существующие в Мозыре, но никакого отношения к нему не имеющие. Владельцы этих коммерческих структур даже и не подозревали, что заочно участвуют в конкурсе отдела образования. Предприимчивый мозырянин сознательно завышал стоимость стройматериалов в предложениях подставных конкурентов, чтобы его заявка выглядела как можно более привлекательно. На практике так и получалось. С сентября 2016 по май 2018 он уверенно побеждал в тендерах на поставку стройматериалов для школ и садиков района.

Сейчас мозырскому находчивому бизнесмену следователи вменяют служебный подлог. Согласно санкциям статьи максимальное наказание, которое ему грозит, до двух лет лишения свободы.