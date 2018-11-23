Мозырский политехнический колледж отмечает 55-летие

55 лет – это солидный возраст или только начало яркого пути? Ответ на этот вопрос у каждого свой. А в Мозырском политехническом колледжу говорят, это время, когда есть богатые традиции, опыт успешного преодоления трудностей и радужные перспективы развития.

Найти людей, которые в разные годы окончили политех, можно, наверное, в каждом трудовом коллективе Мозыря. Кузница кадров строительной, а позже и экономической отраслей, начало своей истории берет в далеком 1963 году.