Михаил Финберг представит в Калинковичах новую концертную программу

С любовью к малой Родине. Знаменитый уроженец Мозырщины – маэстро Михаил Финберг, — концерты на нашей земле всегда дает с особым трепетом.

Новую программу народный артист Беларуси представит 23 ноября. Она будет посвящена творчеству поэта Евгения Евтушенко. Премьера пройдет в Калинковичах – на малой родине деда знаменитого литератора.

В день концерта в Калинковичской детской музыкальной школе искусств Михаил Финберг проведет мастер-класс, затем выступит струнный квартет заслуженного оркестра. А в большом концерте, который состоится вечером в районном центре культуры и народного творчества, прозвучат песни на слова Евгения Евтушенко, положенные на музыку Раймондом Паулсом, Эдуардом Колмановским, Андреем Эшпаем и Андреем Петровым. Среди них такие известные, как «Старый друг», «Случайное знакомство», «Бежит река», «А снег идет».

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Вячеслав Приписнов