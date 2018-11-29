Милиция призывает арендодателей быть бдительными при сдаче жилья в наём

В начале ноября крупное задержание наркоконтроля. Оперативники провели масштабную операцию по перекрытию каналов продажи наркотических средств через интернет-магазин. Закладки делались по всей области. Но наибольшее количество было обнаружено в Мозыре. По подозрению были задержаны трое местных жителей. Сейчас они фигуранты уголовного дела. В ходе расследования было установлено, что злоумышленники для преступных целей арендовали помещение. В связи с этим, правоохранители призывают к бдительности тех, кто сдает жилье внаем. Весьма часто преступники предпочитают работать на чужой территории. Распространена практика, когда после выселения розничные курьеры интернет-магазинов по продаже наркотиков забывали в квартирах остатки наркотических средств, фасовочный и упаковочный материал, курительные преспособления. Однако арендодатели о данных фактах в органы внутренних дел не сообщали, что в конечном счете, затрудняло работу оперативников. Не исключено, что арендодатели опасаются последствий общения с милицией. Однако, правоохранители уверенно заявляют – опасения напрасны. Наоборот, органы заинтересованы в оперативном и своевременном информировании о таких фактах. И владелец квартиры не пострадает.Также необходимо быть придельно бдительным при сдаче жилья в аренду посуточно. Личная встреча со съезжающим постоятельцем была бы весьма полезной. Сотрудники милиции напоминают, что предоставление в аренду жилья лицам, оказывающим услуги сексуального характера за материальное вознаграждение, чревато. Согласно санкциям статьи уголовного кодекса это наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом. Так или иначе, при сдаче жилья в наём необходимо быть весьма внимательными, заключать официальный договор аренды, проверять предоставляемые арендатором документы и устанавливать право периодически посещать жильё.