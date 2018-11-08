Лучшие педагоги дошкольного образования собрались в Мозыре на заседание республиканского Клуба педагогических встреч. Главная тема – методы и приемы развития речи у детей.

Выездное заседание республиканского Клуба педагогических встреч прошло на мозырской земле. Гостей – лучших воспитателей дошкольного образования страны, — принимал детский сад номер 34. В центре внимания – различные методы и способы развития речи у малышей.Говоря о современных технологиях развития речи у дошкольников, специалисты отмечают: образовательные процессы за последнее десятилетие шагнули далеко вперед. А значит, с каждым годом все больше мальчишек и девчонок переходят в школу, обладая хорошим словарным запасом и умея строить красивые связные предложения.Открывали заседание позитивные дошколята, откровенно рассказавшие о будущих профессиях. Именно на таких – творческих, развлекательных и игровых формах, — строится сегодня работа воспитателей в детских садах. Теоретическим и практическим опытом между собой педагоги делились в течение двух дней.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин, КМ