Калинковичские школьники встретились с Героем Советского Союза, летчиком-космонавтом Александром Викторенко

201-й космонавт мира, 62-й космонавт России, Герой Советского Союза и настоящий полковник. Все это об одном человеке, пообщаться вживую с которым посчастливилось учащимся Калинковичей. В актовом зале аграрного колледжа собрались десятки молодых парней и девчонок и их преподаватели, чтобы встретиться с летчиком-космонавтом Александром Степановичем Викторенко. Больше часа говорили о любви к профессии, открытом космосе, суевериях и традициях, и, конечно, о первом полете.

На белорусскую землю Александр Степанович приехал вместе с супругой, чтобы принять участие в торжественном перезахоронении своего дяди – старшего лейтенанта Ивана Викторенко, который в годы войны погиб недалеко от Калинковичей. При этом, как признался сам космонавт, он не смог отказаться от возможности пообщаться с подрастающим поколением.

В завершение встречи – фотографии на память. Те самые, которые позже можно будет с гордостью показывать внукам.