Гомельские таможенники у белоруса, пересекающего госграницу, обнаружили марихуану и амфетамин

Опасное наркотическое средство обнаружено у жителя Беларуси, которыйвозвращался из Украины через пункт пропуска «Александровка». При проведении досмотра сотрудники таможни в его личных вещах нашли вакуумную упаковку с массой зеленого цвета и полиэтиленовый пакетик с кристаллическим порошкообразным веществом. Изъятое было направлено на экспертизу, которая установила, масса зеленого цвета –это марихуана весом 10 граммов, а порошкообразное вещество – амфетамин весом более 65 граммов. Белорус, который незаконно перемещал запрещенные вещества через границу, задержан. Возбуждено уголовное дело.