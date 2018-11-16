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Рубрика: Новости

Гомельские таможенники у белоруса, пересекающего госграницу, обнаружили марихуану и амфетамин

16 ноября 2018, 20:20

Опасное наркотическое средство обнаружено у жителя Беларуси, которыйвозвращался из Украины через пункт пропуска «Александровка». При проведении досмотра сотрудники таможни в его личных вещах нашли вакуумную упаковку с массой зеленого цвета и полиэтиленовый пакетик с кристаллическим порошкообразным веществом. Изъятое было направлено на экспертизу, которая установила, масса зеленого цвета –это марихуана весом 10 граммов, а порошкообразное вещество – амфетамин весом более 65 граммов. Белорус, который незаконно перемещал запрещенные вещества через границу, задержан. Возбуждено уголовное дело.

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