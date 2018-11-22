Главную городскую елку начали устанавливать на площади Ленина

К монтажу главной городской елки приступили коммунальные службы. Уже традиционно установку металлического каркаса начинают в конце ноября, чтобы как можно раньше сделать первый шаг навстречу новогодним праздникам.

После того, как металлическая конструкция будет полностью собрана, на нее водрузят новогодний символ и «экипируют» живыми пушистыми ветками. Размер центральной елки останется на уровне прошлого года. В «Мозырском райжилкомхозе» рассказали, что на создание завершенного образа понадобится порядка двух сотен маленьких елочек. Все они специально выращены в нашем районе. Заключительный этап – украшение гирляндами и шарами.

Праздничные площадки с нарядными елками появятся также в каждом микрорайоне Мозыря. Ближе к новогодним каникулам на временное место жительства ко Дворцу культуры нефтепереработчиков, торговому центру «Глобал Маркет», на улицы Интернациональная, Полесская и другие «переедут» Дед Мороз со Снегурочкой. Сказочные персонажи будут участвовать в вечерних представлениях и праздниках выходного дня, дарить прекрасное настроение, позитивные эмоции и, конечно, подарки.