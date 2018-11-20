Фраза «покупатель всегда прав» становится еще более актуальной.В Беларуси изменили правила продажи отдельных товаров и работы общепита

В Беларуси переписали правила для торговли и общепита. Основная цель – защитить права покупателей. Некоторые из изменений уже работают на практике. Один из таких примеров — указание на ценниках стоимости товара за килограмм и литр. Есть и исключения — товары в определенном наборе, алкогольные, слабоалкогольные напитки и пиво, яйца, а также другие пищевые продукты, масса или объем которых составляет меньше 50 граммов или 50 миллилитров.

Магазины должны будут продавать товары по тем ценам, которые указаны на ценниках. Даже если цена на товар изменилась, а переписать ценники не успели.

Продукцию общественного питания также обязаны отпускать по той цене, которая указана в меню.Исключение — случаи продажи товаров, продукции общепита по более низкой цене.

Бесплатная упаковка должна быть качественной. Новое требование – она должна обеспечивать сохранение качества и потребительских свойств товаров.

Новшества есть и в правилах общепита. Кафе и рестораны должны предоставить возможность ознакомиться со своими услугами, их стоимостью не только в зале, но и вне его.

Строительным магазинам, при продаже герметично упакованных товаров, разрешили не проверять комплектность и документацию строительных материалов. В том случае, если на это согласен покупатель.

Кроме того магазины должны обеспечивать бесплатную погрузку приобретенных крупногабаритных непродовольственных товаров или товаров свыше 25 килограммов на транспортное средство покупателя, находящееся возле торгового объекта или на парковке продавца.

К товарам, запрещенным для продажи лицам младше 18 лет, добавили пневматику. Корректировку этих правил предусматривает постановление Совмина от 14 ноября. Документ вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.