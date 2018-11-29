Фестиваль-конкурс любительского творчества «Осенний аккорд» из года в год доказывает: на Мозырском НПЗ есть таланты

Фестиваль-конкурс любительского творчества «Осенний аккорд-2018» традиционно проводится среди работников Мозырского нефтеперерабатывающего завода.Руководство нефтегиганта только поощряет творческие наклонности своих сотрудников. Талантливые, креативные, с чувством юмора. Без преувеличения, все участники мероприятия – звезды. На работе – профессионалы,а вне ее находят время для самореализации. И в этой сфере они тоже достигают успеха.Выступление каждого участника оценивает компетентное жюри, в его составе профессиональные музыканты, представители районной администрации, медицины и средств массовой информации. И хотя победителей озвучат на гала- концерте, на этом фестивале само участие –это уже победа. «Осенний аккорд» позволяет работникам нефтеперерабатывающего завода почувствовать себя в роли звезд, а тем, кто в зрительном зале, их коллегам, конкурс дает возможность осознать, что оказывается звезды рядом и до них можно дотянуться рукой, точнее пожать им руку.