Ежегодно в третье воскресенье ноября в мире вспоминают жертв ДТП

В третье воскресенье ноября традиционно вспоминают жертв дорожно-транспортных происшествий. В Мозыре в этом году произошли 2 смертельные аварии. 27 сентября недалеко от трамвайного ДЕПО в результате лобового столкновения с МАЗом погиб 72-летний водитель «Рено Дастер». 7 октября в районе деревни Боков под колесами автомобиля оказался 66-летний велосипедист, местный житель. В результате столкновения пенсионер упал и ударился головой об асфальт. Смерть наступила мгновенно. За прошедший период 2018 в Мозырском районе произошло 22 дорожных происшествия, в которых пострадали 22 человека. В прошлом году цифра была больше. На аналогичный период 2017 в районе было зарегистрировано 29 ДТП, в которых 6 человек погибли, 26 получили ранения.

Статистика неумолимо свидетельствует: одними из самых небезопасных видов транспорта являются мотоциклы, мопеды, автомобили и велосипеды. Не зря говорят, каждое дорожное правило написано кровью. 18 ноября в Мозырском Свято-Михайловском соборе будут молиться о здравии всех участников дорожного движения. После молебна отслужат заупокойную литию в память о людях, погибших в дорожно-транспортных происшествиях.