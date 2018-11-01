Экологический семинар в 16-й школе

Представители Гомельской ассоциации детей и молодежи «Асдемо» вновь побывали в Мозыре. Для старшеклассников СШ №16 они организовали экологический семинар-практикум. Познавательный урок превратили в настоящее лабораторное исследование. Каждый школьник принес пробы воды из разных источников. Анализ ее состояния провели прямо в учебном классе.

Практическую часть, конечно, совместили с теоретической. Напомнили базовые правила пользования водой и способы ее экономии.

Мероприятия подобного формата в СШ №16 проводить планируют и в дальнейшем. Ведь именно нынешние подростки через некоторое время продолжат дело сохранения окружающей среды. А сделать первые шаги можно уже сегодня.