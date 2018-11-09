Диспетчер Мозырского районного подразделения МЧС Татьяна Пиллер вошла в тройку лидеров областного этапа конкурса профмастерства

Грамотный и оперативный алгоритм действий, консультативная помощь и даже прием сообщений на английском языке.

ДиспетчерМозырского районного подразделения МЧС Татьяна Пиллервошла в тройку лидеров областного этапа конкурса профессионального мастерства.Терпение, чувство сострадания, умение оказать поддержку в сложной ситуации в сочетании с быстротой реакции, выдержкой и стрессоустойчивостью. Татьяна Пиллер диспетчером районного подразделения МЧС работает 6 лет. Опытный и обаятельный сотрудник признается, несмотря на большую ответственность и нагрузку, работа приносит удовлетворение, ведь она приносит реальную пользу.

Работа диспетчера напряженная и психологически сложная. Ежедневно на пульт центра оперативного управления поступает несколько сотен звонков. От того, насколько грамотно и оперативно сработает диспетчер, зависит жизнь и здоровье человека.На пульт центра оперативного управления поступают различного рода сообщения. Часть из них диспетчер переадресовывает по назначению – в милицию, скорую, аварийные службы.Благодаря профессиональным качествам и опыту, Татьяна Пиллер не раз входила в тройку лидеров конкурса профессионального мастерства. На профсоревновании работу диспетчеров оценивают по нескольким критериям –

оперативное и грамотное решение вводных задач по высылке сил и средств, успешные результаты тестирования, оказание консультативной помощи и прием сообщений на английском языке. Кстати, сын Татьяны– курсант Специализированного лицея приУниверситете гражданской защиты МЧС Республики Беларусь.

Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ