«Детский сад – начальная школа: опыт, преемственность, перспективы». В Мозырском педагогическом университете прошла научно-практическая конференция

В Мозырском педагогическом университете собрались ведущие белорусские педагоги и их коллеги из Польши, стран Балтии, чтобы совместно обсудить последние тенденции развития дошкольного и начального образования, обменяться опытом и уникальными наработками в этой сфере. Это уже юбилейная 10-ая по счету международная научно-практическая конференция.

Формирование личности ребенка в поликультурном образовательном пространстве с учетом особенностей национальной культуры, профессиональная подготовка специалистов дошкольного, начального и специального образования, психологические и социально-педагогические аспекты развития. Это лишь небольшой перечень воспросов, который обсудили на конференции. Особенностью мероприятия стало то, что одна из секций была посвящена проблемам обучения и воспитания детей с особенностями психофизиологического развития, так называемое инклюзивное образование. Аутизм, нарушение зрения и речи. Благодаря особенным формам работы педагоги дают возможность особенным ребятам максимально раскрыть свой потенциал.

Еще одна особенность нынешней научно-практической конференции в том, что обсуждения велись сразу на двух площадках: в педуниверситете и в гомельском педагогическом колледже им. Выготского, где с 2013 года существует филиал кафедры педагогики начального образования Мозырского ВУЗа.