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Рубрика: Новости

Депутат Николай Гайдуков встретился со старшеклассниками 11-й школы

22 ноября 2018, 20:49

Единый день информирования для старшеклассников 11-й школы организуют каждый четвертый четверг месяца. На таких занятиях с учениками старших классов встречают деятели разных сфер – представители культуры, работники промышленности, идеологи, активисты БРСМ, депутаты. В этот раз говорили на одну из главных тем осени-2018: о 100-летии Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Гость – депутат Мозырского районного Совета депутатов Николай Гайдуков.
Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Вячеслав Приписнов, ТКМ

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