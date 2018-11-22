Депутат Николай Гайдуков встретился со старшеклассниками 11-й школы

Единый день информирования для старшеклассников 11-й школы организуют каждый четвертый четверг месяца. На таких занятиях с учениками старших классов встречают деятели разных сфер – представители культуры, работники промышленности, идеологи, активисты БРСМ, депутаты. В этот раз говорили на одну из главных тем осени-2018: о 100-летии Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Гость – депутат Мозырского районного Совета депутатов Николай Гайдуков.

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Вячеслав Приписнов, ТКМ