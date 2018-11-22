День Слободского сельсовета

Во вторник Слободской сельский совет принимал многочисленных гостей. Представители законодательной и исполнительной власти, руководители структурных подразделений райисполкома, предприятий и организаций приехали детально ознакомиться с жизнью одного из самых крупных по площади сельсоветов.

Условия проживания на селе должны быть достойными. Большая деревня или в ней всего пару дворов – люди не должны испытывать дискомфорт. Дни сельских советов позволяют охватить целый ряд вопросов и направлений. Это и социальная сфера, и сфера бытового обслуживания, и благоустройство.

Детальное знакомство с жизнью Слободского сельсовета продолжалось в течение всего дня. Самые важные вопросы рассмотрели на пленарном заседании. По итогам мероприятия ряд руководителей получили различного рода поручения. Работа по комплексному изучения жизнеобеспечения населения района будет продолжена.

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Юрий Горобец