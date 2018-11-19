День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отметили в Мозыре

Городской Дворец культуры переполнен. Практически у каждого присутствующего на груди красуется красная лента передовика. Профессиональный праздник для большинства присутствующих – своеобразный момент истины. Кроме аграриев, праздник отмечают работники перерабатывающей промышленности. Именно они превращают труды хлеборобов и животноводов в полноценный продукт. Результат можно было увидеть прямо здесь на выставке-дегустации.

Районные «Дожинки» – это итоговая черта под многими месяцами упорного труда. Как известно, год для тружеников села был достаточно напряженным. Профессионализм и трудолюбие помогли достичь результата даже в сложных, неординарных условиях.

Трудиться на земле, приумножать ее богатства всегда было почетно. Аграрии Мозыря как никто знают истинную цену хлеба. Каравай из урожая 2018 вручили главе района под громкие аплодисменты. Теплые поздравления, искрение слова признательности Елена Павлечко высказала от имени всех жителей района.

Грамоты, благодарности за плодотворный труд и личный вклад в развитие сельского хозяйства района… На сцену поднимались десятки и сотни людей, некоторые не единожды. Еще одним подарком стал концерт, подготовленный специально к торжеству. «Дожинки-2018» подвели черту под еще одним непростым годом. У аграриев начался новый этап, этап подготовки к году следующему.