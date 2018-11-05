День Казанской Иконы Божьей Матери в Калинковичах

День Казанской Иконы Божьей Матери отметили верующие 4 ноября. Особое отношение к этому празднику у жителей Калинковичей, где уже много лет стоит храм Казанской Иконы Божьей Матери. В воскресенье местных жителей пригласили на большой благотворительный концерт.

Значимый религиозный праздник отметили православные верующие 4 ноября. Свое особое значение День Казанской иконы Божьей матери имеет для жителей Калинковичей. Здесь, в историческом центре города, находится одноименный храм, который освятили ровно 25 лет назад. К чудотворной иконе в древние времена обращались как простой народ, так и знать. Согласно поверьям, чудеса «Казанской» иконы Божьей Матери исцеляли многих людей от болезней, а некоторым даже даровалось потерянное зрение. В честь праздника калинковчан пригласили на большое благотворительное мероприятие. Все желающие смогли посетить концерт в районном центре досуга, где звучали классические произведения российских, белорусских и зарубежных авторов в исполнении эстрадно-симфонического оркестра имени Василевского Гомельской областной филармонии.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ