День 7 ноября

Очередную годовщину Октябрьской революции отметили мозыряне. Среди самых ярких мероприятий – торжественный концерт и митинг у памятника вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину.

События более чем вековой давности 7 ноября вспоминали участники памятного митинга. Об уроках истории, социальной справедливости и идеалах Октябрьской революции говорили люди, собравшиеся у памятника вождю мирового пролетариата – представители районной власти, коммунистической партии, ветеранских и общественных организаций.Современники Октябрьской революции дают разную оценку, но никто не отрицает, что это событие изменило ход мировой истории. Целые поколения мозырян росли на постулатах равенства и справедливости, могли реализовать свое право на труд и образование. Седьмое ноября – это еще один повод вспомнить тех, кто стоял у истоков нынешних социальных ориентиров. Государственный праздник 7 ноября сегодня отмечают без крупных массовых шествий. Тем, для кого этот день действительно особенный, уже за 70 лет и даже за 80. Но, несмотря на все трудности, возникающие с возрастом, они все также приходят к символу своей эпохи – к памятнику Ленина, — с красными гвоздиками в руках.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ