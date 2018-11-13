Благотворительную акцию в поддержку юных талантов проводит кампания «Евроопт» совместно со звездами белорусской эстрады

Благотворительная акция в поддержку юных талантов под патронажем кампании «Евроопт» стартовала 5 ноября. Талантливых детей решено выбирать среди воспитанников детских домов. Музыкальные конкурсы пройдут в 6 учреждениях по всей стране. Мозырский детский дом в их числе. Представительных гостей, среди которых известный телеведущий Егор Хрусталев и белорусская певица ИскуиАбалян, здесь ждали и, конечно, готовились.

Конкурс уже состоялся в четырех детских домах. И самые сильные эмоции не столько от музыкальных номеров, сколько от общения с детьми и людьми, заменившими им родителей.6 участников исполнили зажигательные композиции. Им аплодировали, активно подпевали, в том числе и сами гости.

В итоге победителей определили. Ими стали Вика Бабамурадова, Таня Баранова, Максим Городецкий. В качестве награды – море ярких впечатлений и эмоций, ведь 25 ноября они отправятся на экскурсию по Минску, посетят студии Белтелерадикомпании, а также финал детского Евровидения в «Минск-Арене».