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Рубрика: Cпорт

Бадминтонист СДЮШОР №1 Алексей Карпенко — бронзовый призёр VI международного фестиваля школьного спорта «Содружество»

16 ноября 2018, 20:19

С 3 по 9 ноября в Перми завершился VI Международный Фестиваль школьного спорта среди государств-участников СНГ «Содружество», который собрал под свои знамёна около 800 спортсменов, представлявших одиннадцать стран. Среди них была и сборная Беларуси, а в её составе – воспитанник СДЮШОР №1 Алексей Карпенко, который стал бронзовым призёром в турнире по бадминтону (индивидуальный разряд).

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