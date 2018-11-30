На очередном заседании райисполкома рассмотрели вопрос выполнения показателей бизнес-планов развития подведомственными организациями, а также заслушали доклад о задачах сельскохозяйственных организаций Мозырского и Наровлянского районов по производству животноводческой продукции в зимне-стойловый период.
Выручка от реализации продукции, рентабельность, чистая прибыль, уровень заработной платы, снижение затрат на производство продукции – это составляющие успеха любого предприятия. Ключевые показатели эффективности работы организаций были определены решением исполкома еще в феврале 2018 года. В систему мониторинга бизнес планирования входит 23 организации подведомственныхМозырскому райисполкому. Часть из них показатели выполнили не в полном объеме. В своем докладе начальник отдела экономики Наталья Шут проанализировала причины и условия, которые помешали выполнению прогнозов. Председатель исполкома Елена Павлечко распорядилась мониторитьситуацию и постараться свести к минимуму разницу между доводимыми показателями и реальными результатами.
Задачи сельскохозяйственных организаций Мозырского и Наровлянского районов по производству животноводческой продукции в зимне-стойловый период 2018 – 2019 года рассмотрели во втором вопросе. Производство продукции животноводства в Мозырском районе осуществляется на 33 фермах. Еще 10 ферм находятся в Наровлянском районе.
Перед отраслью животноводства на предстоящую зимовку стоят непростые задачи. Увеличить объем производства продукции, численность поголовья коров, продавать больше молока высшего сорта и сорта экстра, а также сохранить крупный рогатый скот.
Контроль за исполнением всех принятых решений возложен на ответственных лиц по направлениям деятельности.
Актуальные вопросы развития Мозыского района стали главными темами очередного заседания исполкома
На очередном заседании райисполкома рассмотрели вопрос выполнения показателей бизнес-планов развития подведомственными организациями, а также заслушали доклад о задачах сельскохозяйственных организаций Мозырского и Наровлянского районов по производству животноводческой продукции в зимне-стойловый период.
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