Актуальные вопросы развития Мозыского района стали главными темами очередного заседания исполкома

На очередном заседании райисполкома рассмотрели вопрос выполнения показателей бизнес-планов развития подведомственными организациями, а также заслушали доклад о задачах сельскохозяйственных организаций Мозырского и Наровлянского районов по производству животноводческой продукции в зимне-стойловый период.

Выручка от реализации продукции, рентабельность, чистая прибыль, уровень заработной платы, снижение затрат на производство продукции – это составляющие успеха любого предприятия. Ключевые показатели эффективности работы организаций были определены решением исполкома еще в феврале 2018 года. В систему мониторинга бизнес планирования входит 23 организации подведомственныхМозырскому райисполкому. Часть из них показатели выполнили не в полном объеме. В своем докладе начальник отдела экономики Наталья Шут проанализировала причины и условия, которые помешали выполнению прогнозов. Председатель исполкома Елена Павлечко распорядилась мониторитьситуацию и постараться свести к минимуму разницу между доводимыми показателями и реальными результатами.

Задачи сельскохозяйственных организаций Мозырского и Наровлянского районов по производству животноводческой продукции в зимне-стойловый период 2018 – 2019 года рассмотрели во втором вопросе. Производство продукции животноводства в Мозырском районе осуществляется на 33 фермах. Еще 10 ферм находятся в Наровлянском районе.

Перед отраслью животноводства на предстоящую зимовку стоят непростые задачи. Увеличить объем производства продукции, численность поголовья коров, продавать больше молока высшего сорта и сорта экстра, а также сохранить крупный рогатый скот.

Контроль за исполнением всех принятых решений возложен на ответственных лиц по направлениям деятельности.