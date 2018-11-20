46% преступлений на селе – воровство

По информации Главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД, за 10 месяцев текущего года на территории республики зарегистрировано почти 25 тыс. краж. Это на 7,6% меньше прошлогоднего показателя за аналогичный период. При этом реже стало меньше квартирных краж, угонов автомобилей, снизилось воровство одежды и ручной клади.

Кражи – наиболее распространенный вид преступлений в сельской местности, они составляют 46% от всех преступлений. При этом в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось количество краж из магазинов и торговых точек.

В МВД проанализировали также причины и условия сельских преступлений. В основном жители деревни идут на правонарушения из-за пристрастия к алкоголю и трудовой незанятости, отсутствия мотивации для своего развития и склонности к асоциальному образу жизни. Кроме того, на статистику отрицательно влияет преобладание в сельских населенных пунктах людей преклонного возраста, которые получают стабильный доход в виде пенсии и, как следствие, являются потенциальными жертвами, в силу неспособности к активному сопротивлению.