Смотровая комиссия во главе с председателем Криничанского сельисполкома Светланой Котовой совершает традиционный обход. На этот раз внимание – садовым товариществам, которые расположены вблизи деревни Лубня. В октябре в одном из них, садовом товариществе «Комплект» произошел пожар. В дачном домике погибла женщина. Чтобы предупредить возможные трагедии члены смотровой комиссии сегодня обходят все участки. Работа смотровой комиссии в зимний период нацелена на выявление недостатков в состоянии и работе печного отопление. Ведь случается, что и дачные дома оборудуют для зимовки.