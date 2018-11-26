26-летний мозырянин задержал серийного грабителя

История с задержанием серийного грабителя в Мозыре, о которой стало известно в ноябре, получила неожиданное продолжение. По показаниям второй потерпевшей, остановить злоумышленника помог смелый поступок случайного свидетеля происшествия. Именно 26-летний мозырянин Павел Колоцейне остался равнодушным к чужой беде и остановил преступника. Настоящего героя, кроме крепкого милицейского рукопожатия, ждал приятный сюрприз. В присутствии всего личного состава начальник районного отдела Виктор Гончаров поблагодарил и поощрил отважного парня.