11-классница Ксения Украинец победила на областном этапе олимпиады по финансовой грамотности

Юные мозырские финансисты выходят на высокий уровень. Победительницей областного этапа республиканской олимпиады по финансовой грамотности среди школьников стала старшеклассница 11-й школы Ксения Украинец.

69 участников областного этапа разбирались в тонкостях семейного бюджета, использования наличных денег, цифрового банкинга, инвестиций и ценных бумаг. Каждый из них быстро ответит, что такое кэшбек, блокчейн и фишинг. Одним из главных жизненных навыков мозырянка Ксения Украинец называет «умения считать свои деньги». Будущая выпускница 11-й школы с экономикой связывать профессию не планирует. Но обещает приложить все усилия, чтобы достойно представить всю Гомельскую область на республике.