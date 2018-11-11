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Рубрика: Новости

11-классница Ксения Украинец победила на областном этапе олимпиады по финансовой грамотности

23 ноября 2018, 20:47

Юные мозырские финансисты выходят на высокий уровень. Победительницей областного этапа республиканской олимпиады по финансовой грамотности среди школьников стала старшеклассница 11-й школы Ксения Украинец.
69 участников областного этапа разбирались в тонкостях семейного бюджета, использования наличных денег, цифрового банкинга, инвестиций и ценных бумаг. Каждый из них быстро ответит, что такое кэшбек, блокчейн и фишинг. Одним из главных жизненных навыков мозырянка Ксения Украинец называет «умения считать свои деньги». Будущая выпускница 11-й школы с экономикой связывать профессию не планирует. Но обещает приложить все усилия, чтобы достойно представить всю Гомельскую область на республике.

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