Заседание исполнительного комитета. Итоги социально-экономического развития

Заседание исполкома началось с приятного момента. Елене Ноздрёвой, чемпионке мира и Европы по гребле на каноэ, вручили диплом Гомельского облисполкома «Человек года». Именитая спортсменка по итогам 2017 одержала победу в номинации «Открытие».А первым вопросом, которой обсудили представители районной администрации, сталиитоги социально-экономического развития за январь-сентябрь 2018. Результаты работы промышленных и сельскохозяйственных предприятий, внешнеэкономическая и инвестиционная деятельность, взаиморасчеты, предпринимательство, безработица и заработная плата. На каждом пункте заместитель начальника отдела экономики Людмила Хамутовская остановилась подробнее. Цифры и аналитика, от которых зависит настоящее и будущее района, достаток мозырян. В нынешних экономических реалиях предприятиям непросто. Одно из основных составляющих успешной деятельности – это модернизация. От того, насколько современна и востребована продукция, зависит и выручка, и зарплаты. Кстати, среднемесячная заработная плата по району составила 937, 8 белорусских рублей. Самые высокие зарплаты у тех, кто работает в промышленности и сельском хозяйстве, в сфере транспорта и связи. Уровень безработицы в районе – 0, 5 процента. По состоянию на 30 сентября численность безработных составила 291 человек, при этом количество заявленных вакансий – 844.

На нынешнем заседании также обсудили исполнение бюджета Мозырского района и эффективность принимаемых мер, направленных на противодействие незаконному обороту наркотиков.